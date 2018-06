Aggredita sul treno da un ragazzo, lo annienta con lo spray al peperoncino

Come diceva Brandon Lee nei panni de ‘Il Corvo’: ‘Vittime non lo siamo tutti’. Ebbene la ragazza, ripresa in un video amatoriale di uno spettatore silenzioso della scena avvenuta sul vagone di un treno, è un valido esempio di coraggio. Dinanzi all’aggressione di un ragazzo di colore, non si è fatta intimidire e anzi ha prontamente reagito, dandogli il ben servito.

La protagonista dell’aggressione non si è arresa agli atteggiamenti di prevaricazione del ragazzo, ha continuato a rispondere e a un certo punto gli si è avvicinata con il corpo sfidandolo: non appena il giovane ha fatto per aggredirla lei prontamente gli ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi.

Il ragazzo immediatamente si è allontanato imprecando, mentre gli altri passeggeri del treno esultavano dinanzi al coraggio e all’incredibile prontezza di riflessi della ‘vittima’.