Compra un cane e scopre che è un orso nero asiatico: è arrivato a pesare 113 kg

Si dice sempre che è bene fare attenzione quando si acquista un animale, i cuccioli sono facilmente confondibili, ma quello che è successo a Su Yun ha davvero dell’incredibile: nel 2016, mentre il giovane di Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, era in vacanza, ha acquistato un piccolo mastino tibetano. O meglio era convinto, perché con il trascorrere del tempo, il cucciolo si è trasformato in un gigante. Quello che doveva essere un mastino tibetano in realtà si è rivelato un orso nero asiatico.

Dopo alcuni mesi, l’amico a quattro zampe di Su è arrivato a pesare 113 chilogrammi. Non solo capitava spesso che camminasse sulle sole zampe posteriori ed era molto goloso di frutta tanto che ogni giorno ne mangiava una cassetta intera oltre a due pacchi di spaghetti secchi. Purtroppo la gestione dell’animale a un certo punto è diventata insostenibile per la famiglia Yun e così Su è stato costretto a portare il presunto mastino tibetano al centro veterinario dello Yunnan. E’ proprio lì che si è scoperto che si trattava in realtà di un orso nero asiatico. Nonostante la storia abbia dell’incredibile, non è la prima volta che accade in Cina. Di recente una donna ha comprato una volpe al posto di un cane.