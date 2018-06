Perdere peso e cambiare vita: la storia di Ilija, da 18enne bullizzato a fusto da palestra

Il 18enne macedone Ilija Rajkovcevic era precipitato in un loop infernale: era depresso perché era grasso, ma più si deprimeva e più si rifugiava nel cibo. A scuola veniva deriso dai ragazzi e commiserato dalle ragazze. Gli studenti possono essere davvero crudeli: ogni volta che Ilija camminava per i corridoi del Goce Delcev Business College si lasciava alle spalle una scia di risatine, occhiatacce, sfottò e bullismo. E più Ilija soffriva, più mangiava. Ma un giorno il giovane macedone ha trovato la forza e la determinazione di cambiare vita. E oggi è un’ispirazione per chiunque si trovi a vivere l’inferno che lui ha provato sulla sua pelle.

Oltre a vedersi brutto, il giovane aveva messo in serio rischio la sua salute arrivando a pesare 150 chili. Un giorno Ilija si è dunque guardato allo specchio e ha capito che la strada che aveva intrapreso lo avrebbe portato a soffrire sempre di più. Così ha deciso cambiare vita: solo cibo sano e nelle giuste porzioni; e poi palestra, palestra, palestra. In un solo anno Ilija ha perso 75 chili e adesso ha un fisico invidiabile.

Ilija ha postato un video su YouTube in cui mostra la sua trasformazione, come rivalsa per chi lo ha preso in giro ma soprattutto per ispirare i ragazzi e le ragazze di tutto il mondo che vogliano dare una svolta alla propria vita, come ha fatto lui.

Cambiare è possibile, Ilija Rajkovcevic ce l’ha fatta. Come ce l’hanno fatta i protagonisti della gallery che vi proponiamo qui sotto: