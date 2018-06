Incidente in taxi mentre si trucca, la matita le perfora un occhio

La casualità di un incidente, un’abitudine poco consona e sconsigliata, una conseguenza agghiacciante e che poteva andar peggio. Potremmo riassumere così la storia di una giovane ragazza thailandese che durante una semplice corsa in taxi si è ritrovata ricoverata in ospedale con una matita da trucco infilata nell’occhio sinistro. Le immagini sono di quelle che per chi ha stomaco debole, meglio evitare.

La giovane passeggera di cui non sappiamo il nome, ha vent’anni, ed era seduta nel retro di un taxi a Bangkok. Stava applicando un po’ di eyeliner quando all’improvviso il taxi si schianta contro un pick-up, sbalzando la povera ragazza in avanti. L’urto sul sedile anteriore colpisce la matita che di colpo le perfora l’occhio sinistro.

foto frame video

“L’incidente è avvenuto alle 17.20 nella zona di Din Daeng a Bangkok e la ragazza si stava truccando per uscire per la sera” commenta un paramedico intervenuto per rimuoverle la matita dall’occhio, “Abbiamo ricevuto una chiamata e c’era una donna ferita con una matita per sopracciglia inserita nell’occhio sinistro. Era in preda al dolore quando siamo arrivati, ma riusciva a parlarci e a spiegare cosa era successo. Non c’era molto sangue. Aveva solo un po’ di sangue che le usciva dal naso“.

Secondo i paramedici, la matita da trucco ha evitato le parti vitali dell’occhio che l’avrebbero accecata e quindi per miracolo la sua vista non ne risentirà.

foto frame video

“La squadra di soccorso e i medici hanno fatto un ottimo lavoro per aiutare la vittima” – ha poi proseguito uno dei paramedici – ” Questo dovrebbe essere un avvertimento per le donne che si truccano mentre le auto sono in movimento perché gli incidenti possono sempre capitare. Questo è stato uno strano incidente, del tutto inaspettato, ma nessuno li può prevedere. Bisogna essere attenti e pronti ad evitare il peggio.

La ragazza era comunque ancora cosciente quando sono arrivati i soccorsi ed è poi stata portata rapidamente all’ospedale Rajavithi (il Policlinico di Bangkok) dove la matita è stata prontamente rimossa.