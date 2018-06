Al via a Milano la ‘Fiera del Credito’ primo salone italiano dedicato al settore

La sede de Il Sole 24 Ore ospita, il 13 e il 14 giugno, la ‘Fiera del Credito’, un evento che, per la prima volta in Italia, riunisce in un unico salone tutti i professionisti che lavorano nel settore del credito. L’evento sarà un’occasione per discutere e confrontarsi con esperti su temi e aspetti in continua evoluzione in modo da sapere come affrontare le sfide importanti del futuro: “Sarà un’occasione unica per ampliare la propria rete, capire come si sta evolvendo il mercato e confrontarsi con i top player del settore”, sottolinea Cosimo Cordaro. Tanto che “la prima edizione è stata intitolata ‘L’era della condivisione’”.

Del resto “tutti, oggi, viviamo l’era della condivisione. In ogni momento della giornata, da soli, in compagnia o in pubblico, condividiamo attimi, pensieri, stati d’animo”. E “condividere è fondamentale anche nel mondo del credito, per andare veloci, per restare avanti, per farsi compatti. Non si può far finta di nulla, pena l’obsolescenza, l’inefficacia, l’insuccesso: le regole del mercato in pochi anni sono drasticamente cambiate, la tecnologia e la digitalizzazione hanno consentito un progresso che non cammina certo a passo d’uomo”.

Cosimo Cordaro, direttore editoriale di StopSecret Magazine, testata on-line d’informazione nel campo della gestione e recupero crediti, delle investigazioni private e della vigilanza-sicurezza, che ha promosso e organizzato al due giorni, ha salutato così l’apertura dei lavori: ” ‘Fiera del Credito’ sarà il punto d’incontro privilegiato in Italia tra professionisti, manager, aziende, consumatori, imprenditori e istituzioni, tra domanda e offerta nel campo del credito e dei servizi collegati. Vi è rappresentata tutta la filiera del comparto”.

La scelta dello slogan non è casuale; oltre ad esprimere la situazione odierna, è volto a “identificare la fiera come anello di congiunzione tra la realtà presente e i suoi protagonisti, i quali affrontandola vengono a contatto ogni giorno con la necessità di evolversi”. E “chi vince è colui che riesce a riassumere in sé diverse conoscenze, frutto del know-how condiviso tra vasti e svariati settori, vasi comunicanti di flussi virtuosi: buone pratiche, intuizioni, esempi, aggiornamenti”.

Il calendario degli eventi di ‘Fiera del Credito’ è particolarmente ricco: numerosi gli appuntamenti con i maggiori esperti del settore, oltre a una serie di focus e seminari di notevole valore tecnico, formativo e pratico. Ad animare la due giorni anche tanti player istituzionali di rilievo. Tra questi spiccano, “per il ruolo che giocano in favore degli operatori 365 giorni su 365″, le associazioni di categoria.

Tra quelli che saranno presenti in fiera, Acmi-Associazione credit manager Italia, che annovera circa 600 aderenti ed è membro di Fecma-Federation of european credit management associations; la veronese Aics-Associazione italiana customer service, che riunisce le professionalità legate al customer service management e ne promuove lo sviluppo, proponendosi come punto di riferimento culturale e professionale in Italia sui temi della customer care. Partecipa poi Aiti-Associazione italiana tesorieri d’impresa che, negli anni, ha consolidato relazioni e scambi con diverse realtà analoghe che operano in ambito internazionale, come Afte-Associazione francese dei tesorieri d’impresa, Igta-International group of treasury associations ed Eact-European association of corporate treasurers.

Sul fronte delle professioni liberali aderisce alla Fiera Anc-Associazione nazionale commercialisti, associata a Confprofessioni. Infine, parlando di leasing, immancabile Assilea, l’Associazione italiana leasing, membro di diritto dell’Abi, che collabora istituzionalmente con Confindustria e partecipa con propri rappresentanti agli organi ed alle attività della federazione europea delle associazioni delle società di leasing (Leaseurope).

In collaborazione con AdnKronos