Parigi, uomo armato tiene in ostaggio tre persone

Allerta nel centro di Parigi dove un uomo che sosteneva di essere armato di pistola e bomba a mano ha preso in ostaggio alcune persone in un ufficio in rue des Petites Ecuries. L’uomo è stato arrestato dopo alcune ore di tensione grazie ad un blitz delle forze speciali. Le persone sequestrate sarebbero state due secondo alcune fonti, ma più verosimilmente tre. Di certo c’è che uno degli ostaggi è stato liberato alle 18:20, dopo essere stato preso a pugni e cosparso di benzina. E che anche una donna incinta sarebbe riuscita a sfuggire. Nelle mani del sequestratore sarebbe rimasto almeno un ostaggio.

Le forze di polizia hanno creato un cordone di sicurezza isolando la zona. L’uomo aveva una richiesta: desiderava che fosse contattata l’ambasciata iraniana per “consegnare un testo al governo francese”.

L’uomo affermava anche di avere un complice all’esterno dell’edificio.

Non risultano matrici terroristiche, i media francesi parlano di uno squilibrato.

Dall’interno dell’edificio una donna ha cercato di comunicare appoggiando un foglio sulla finestra, ma a causa della distanza il messaggio era illeggibile.

La polizia ha negoziato con l’aggressore per convincerlo ad arrendersi. Dopo il fallimento del negoziato, il blitz e l’arresto