Nonna al museo tocca la vasca degli squali: lo scherzo che le fanno è spaventoso

Siamo all’interno dell’International Spy Museum di Washington, nella zona riservata a una mostra sugli squali. Come in ogni museo che si rispetti, vige il divieto di toccare le teche, quindi in questo caso le vasche di vetro dove sono evidentemente ospitati gli squali. Non a caso c’è persino un cartello che dice ‘Toccare solo a proprio rischio’. La nonna protagonista di questo esilarante scherzo non ha resistito alla tentazione e ha toccato la vasca. La sua reazione è diventata virale (guarda video in basso).

La signora si trovava nel museo insieme ai suoi nipoti.

I quali, forse già a conoscenza del trucchetto, spingono la nonna a toccare la vasca degli squali, ma siccome questa in realtà è uno schermo a led, l’effetto che ne segue è esilarante (se non fosse che lo scherzo tirato alla povera donna è davvero spaventoso!)

Ed ecco il video con lo scherzo alla nonna diventato virale.