Galaxy S8 si incendia in auto e la vettura prende fuoco, si apre un caso

Un’immagine che lascia a bocca aperta. Un’auto completamente andata a fuoco, distrutta dalle fiamme. E lascia ancor più perplessi in quanto la causa viene attribuita ad uno smartphone, un Samsung Galaxy S8. Il fatto è accaduto a Detroit e la protagonista è una donna che mentre guidava in autostrada aveva due smartphone a bordo dell’auto riposti nel vano cruscotto, un Galaxy S4 e anche un Galaxy S8. La donna ha dichiarato che il modello più recente ha preso fuoco e di aver avuto giusto il tempo di fermare l’auto per scendere dal veicolo e scappare.

La donna, che desidera rimanere nell’anonimato non ha dubbi. L’incendio è scaturito dal suo Galaxy S8. Questo modello è in circolazione da tempo, un terminale affidabile e uno dei più venduti dello scorso anno. Ma pare che i rapporti dei Vigili del Fuoco di Detroit hanno verificato le sue affermazioni. L’avvocato della donna, Gerald Thurswell, ha dichiarato ai media locali di aver contattato Samsung e che l’azienda ha inviato un equipe per esaminare i resti.

I resti del Galaxy S8 bruciato? – foto frame video youtube

Un incidente che non può che richiamare alla memoria i Galaxy Note 7 che invece erano difettosi, tanto da aver spinto Samsung al blocco delle produzione e al ritiro dal mercato.

“Sosteniamo la qualità e la sicurezza dei milioni di telefoni Samsung negli Stati Uniti” ha dichiarato un portavoce di Samsung USA aggiungendo “Siamo ansiosi di condurre una indagine completa su questo caso e finché non saremo in grado di esaminare tutte le prove, è impossibile determinare la vera causa di qualsiasi incidente“.