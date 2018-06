12enne muore schiacciato da una cassaforte davanti agli occhi del padre

In una maledetta domenica pomeriggio, in una casa di Nora Springs, nell’Iowa si è consumata una tragedia: un bambino di dodici anni è morto schiacciato dal peso di una cassaforte, che insieme al padre stava spostando su un rimorchio. A un certo punto la cassaforte è caduta travolgendo il ragazzino che è morto sul colpo davanti agli occhi del padre. Larry non ha potuto fare nulla per trarre in salvo il piccolo Karson, è rimasto totalmente inerme dinanzi alla peggiore delle sventure che possa mai accadere a un genitore.

Secondo la ricostruzione dell’incidente effettuata dalla Polizia e riportata dai media statunitensi il piccolo Karson Ott aveva voluto aiutare il padre nello spostamento della cassaforte sul rimorchio, ma forse l’eccessivo peso o semplicemente il destino hanno fatto sì che improvvisamente la cassaforte cadesse schiacciando a terra il ragazzino. La tragica vicenda non ha lasciato sotto shock soltanto il padre che ha assistito all’incidente, ma anche il resto della famiglia, nonché i compagni di scuola e gli amici. Il presidente della scuola frequentata da Karson, ha descritto il 12enne come un alunno molto socievole e amante dell’aria aperta. Ha poi spiegato che per affrontare la terribile notizia alcuni ragazzini hanno dovuto affidarsi all’aiuto di professionisti: ‘Abbiamo alcuni studenti che stanno facendo delle visite con dei consulenti per superare lo shock, tutti stanno affrontando questa tragedia in modi diversi. Per molti di loro è la prima volta che affrontano la perdita di un amico’.