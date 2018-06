Motociclista filma il momento in cui i banditi gli rubano la moto e gli sparano contro

La scena è scioccante: la telecamera posta sopra al casco di un motociclista che sta viaggiando per le strade di Rio de Janeiro, in Brasile, immortala il momento. Due ladri lo affiancano a bordo di un’altra moto, uno armato di pistola gli punta l’arma contro, lo minaccia dicendo di volere la moto. Il proprietario non può fare altro che frenare, accostare e dare il suo mezzo al ladro, se non vuole rischiare di prendersi una pallottola in testa. Ma il rapinatore armato, non si capisce bene perché, lo spara lo stesso e lo ferisce a una gamba. Di seguito le immagini del video diventato virale.

I criminali aspettavano una vittima percorrendo il viale Marechal Rondon che si trova nel quartiere nord di Rio de Janeiro (Brasile) conosciuto come bairro do Rocha.

Ad un certo punto incrociano un motociclista alla guida del suo mezzo.

Ed in pochi secondi il motociclista viene derubato della sua moto, e nonostante non tenti nemmeno di reagire, il rapinatore, su di giri, gli spara contro ferendolo a una gamba.

Le scioccanti immagini sono state poi condivise migliaia di volte sui social