Donna di 90 anni picchiata in casa da un intruso mentre dormiva

Il ricordo degli eventi è molto lacunoso ma i segni evidenti della violenza subita restano intatti. Iris Warner, 90 anni, è stata trovata nella sua casa a Brent, nel nord-ovest di Londra, dove ha vissuto per decenni, con numerose ferite e lividi su tutto il corpo. Iris Warner rammenta di essere stata svegliata nel letto da un ipotetico ladro che le stava sopra e dice di essere stata colpita ripetutamente in faccia con una sorta di arnese.

La signora Warner è stata trovata nella sua casa di Brampton Road alle 12,45 di lunedì. Inizialmente era in condizioni critiche e la sua vita “era in bilico”, hanno dichiarato gli investigatori. Le sue condizioni sono nel frattempo migliorate e l’anziana donna ha ripreso conoscenza, ma rimane gravemente malata e potrebbe rimanere ricoverata in ospedale per un periodo di tempo significativo durante il trattamento intensivo in corso.

Potrebbe essere stata ferita parecchi giorni prima che suo figlio, Jeffrey, 60 anni, la scoprì in casa malconcia e ferita. Il figlio e sorella, devastati dall’accaduto, hanno rilasciato foto angoscianti della povera madre nel suo letto d’ospedale con gravi lividi su tutto il viso. La polizia da la caccia all’aggressore. La sua camera da letto è stata lasciata in disordine, suggerendo agli inquirenti che l’intruso stava cercando qualcosa.

Il figlio della donna chiede giustizia: “Facciamo appello a chiunque abbia informazioni che possano aiutare la polizia nelle sue indagini a farsi avanti. Il responsabile deve essere assicurato alla giustizia“. L’ispettore detective Saj Hussain ha dichiarato: “E’ stata un aggressione orribile condotta su una donna anziana, molto vulnerabile, e per di più nella sua stessa casa. Deve essere stato assolutamente terrificante per Iris“.