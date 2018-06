Travolge quattro donne sulle strisce pedonali e scappa senza prestare soccorso

Vengono dalla Cina queste immagini scioccanti che non sono adatte a un pubblico particolarmente sensibile. Mostrano le fasi di un incidente stradale avvenuto in una località di Liaoning, provincia nord-orientale della Repubblica Popolare Cinese. E’ sera, quattro donne attraversano la strada sulle strisce pedonali ma vengono colpite in pieno da un pirata della strada che poi scappa via lasciando la sua auto in mezzo alla carreggiata.

L’incidente è avvenuto lo scorso 29 aprile.

Nel video sono riprese quattro donne che stanno attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Ad un certo punto arriva un’automobile che non si accorge della loro presenza e le investe in pieno. Solo una di loro rimane incolume, ma è sotto shock.

Il pirata della strada esce dalla sua vettura ma invece di prestare soccorso o chiamare l’ambulanza scappa via lasciando il veicolo in mezzo alla strada.