Città del Messico, coppia minacciata e derubata in pieno giorno: nessuno è intervenuto

Capita sovente che le persone si trovino in difficoltà e nessuno intervenga: è successo a un uomo e una donna che stavano tranquillamente passeggiando su una strada di Città del Messico. Improvvisamente sono stati fermati da due uomini che li hanno bloccati pretendendo portafogli, collane e orologi, poi si sono allontanati con la refurtiva.

L’intera scena è avvenuta sotto gli occhi di diversi passanti, che però non sono intervenuti in difesa della coppia. Lo scippo è stato integralmente ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella via, peraltro sempre piuttosto trafficata. Non sempre gli scippi avvengono nelle zone isolate, come in questo caso possono consumarsi indisturbati anche alle luce del sole, in mezzo alla gente. Qui, a Città del Messino, i passanti hanno addirittura atteso che i ladri terminassero le loro ‘operazioni’, per poi riprendere il proprio cammino come se niente fosse accaduto. Dalle immagini si vede chiaramente una persona che indietreggia non appena si accorge di cosa stava succedendo.