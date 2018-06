California, grave incidente stradale: due fratellini muoiono nell’auto guidata dal fratello maggiore

Dalla contea di Riverside, in California, giunge notizia di un tragico incidente che ha completamente distrutto una famiglia: due fratellini a bordo dell’auto guidata dal fratello maggiore sono morti sul colpo in uno scontro frontale con un’altra vettura. Nell’incidente sembra essere rimasta coinvolta anche una terza macchina, inizialmente fermatasi per verificare l’accaduto, ma che poi pare si sia allontanata pochi istanti dopo. Le vittime sono Dominic Gonzalez, 6 anni, e suo fratello Antonio ‘Tony’, Gonzalez, di 8 anni. Il terribile scontro è avvenuto martedì sera, a Mead Valley.

Secondo le ricostruzioni della California Highway Patrol, il fratello maggiore alla guida di una Versa Nissan a un certo punto si è scontrato con una Honda Accord, che proveniva dal senso opposto. La terza auto, una Nissan Altima nera del 2005 pare stesse facendo una gara di velocità con la Honda. I due fratellini sono tragicamente morti sul colpo, a causa della violenza dell’impatto, mentre il loro fratello maggiore alla guida della Versa Nissan, è stato ricoverato inizialmente in ospedale in condizioni non gravi. Anche l’uomo a bordo della Honda Accord è stato trasportato in ospedale con lesioni di moderata entità, poi è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo.

‘Sono una famiglia cristiana. Erano ragazzini fantastici, avevano solo 6 e 8 anni. Sono originari del Guatemala. Hanno il cuore spezzato, come potete immaginare, stanno solo chiedendo preghiere, sostegno dalla comunità, nei prossimi giorni per loro sarà estremamente difficile’, ha dichiarato il pastore Israel Carlos, molto vicino alla famiglia.