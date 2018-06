Maestra d’asilo trascina la bimba e la sbatte al muro

In tutto il mondo capita di assistere al comportamento non corretto di maestre e insegnanti che sono violenti con i loro alunni. Quando però le violenze sono perpetrate ai danni di bimbi così piccoli, come in questo caso, le reazione più comune che si ha davanti a una notizia del genere è l’indignazione. Di seguito vi riportiamo il video che inchioda la maestra di scuola violenta davanti alle sue responsabilità.

Ed ecco di seguito il video che mostra la maestra mentre trascina la bimba e la spinge contro il muro.

Vi ricordiamo che le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità.

Come si nota dalle immagini, la bimba, seduta in mezzo ai suoi compagni di classe, non stava facendo niente di strano o pericoloso. Ad un certo punto la maestra la prende di peso e la trascina con violenza, facendole sbattere la testa contro il muro.

In seguito la bambina di cinque anni è stata portata in ospedale per una ferita alla testa, i genitori hanno denunciato alle autorità il comportamento inaccettabile della maestra e la scuola è stata chiusa per una settimana per permettere le indagini.