La punizione pubblica dell’amante beccata in flagranza

Una donna è stata umiliata pubblicamente da una moglie tradita dopo essere stata beccata in flagranza di adulterio. Aiutata da altre persone presenti, ha trascinato l’amante del marito su un divano, ha girato un breve video in cui la umilia apertamente raccontando a tutti cosa è successo, poi ha postato il video in rete per completare la sua vendetta.

Non è la prima volta che una coniuge tradita decide di vendicarsi così.

Accade spesso in Cina che una punizione del genere sia filmata per poterla poi rendere pubblica e fare fare una brutta figura ai protagonisti.

Nel video diffuso in rete si vede l’amante del marito della donna in lingerie che viene immobilizzata su un divano e rimproverata per le sue azioni.