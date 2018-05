Il volo è cancellato, militare guarda la nascita della figlia in diretta sull’app

Miracoli della tecnologia. Un militare americano che stava tornando a casa per assistere di persona alla nascita della sua prima figlia ha avuto un imprevisto: il suo volo è stato cancellato e lui è rimasto bloccato in aeroporto in attesa di essere imbarcato su un altro aereo. Il contrattempo però non gli ha impedito di assistere ugualmente al parto della moglie, con la quale si è connesso tramite una videochiamata sul suo smartphone.

Il viso sorpreso di Brooks Lindsey, il soldato americano che ha visto la figlia nascere tramite lo smartphone è diventato virale grazie a un video ripreso da un’altra passeggera dello stesso volo di Lindsley che, come lui attendeva un altro aereo.

Le immagini hanno fatto il giro del web sui social emozionando migliaia di persone.