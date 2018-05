Bimbo gioca camminando sul davanzale della finestra al quinto piano

Il filmato riprende il momento in cui un bambino esce da una finestra di un appartamento al quinto piano sito in un quartiere residenziale di Changchun, nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. Il piccolo, probabilmente stava giocando e approfittando di un attimo di distrazione dei genitori è salito sul davanzale della finestra ridendo, e con tutta tranquillità è rimasto sul cornicione per diverso tempo. I vicini e altri passanti colti dal panico dopo aver visto la scena si sono fermati sotto al bimbo, pronti a prenderlo al volo in caso fosse caduto.

Ad un certo punto qualcuno ha pure portato cuscini e coperte da mettere a terra per attutire l’eventuale caduta del bambino, ma per fortuna non è successo nulla di grave.

Dopo poco, infatti, qualcuno che era nell’abitazione da dove è uscito il piccolo si accorge della sua presenza sul cornicione della finestra, allunga il braccio e lo afferra riportandolo in casa sano e salvo.

I testimoni hanno raccontato che la scena è stata davvero scioccante, ma che il bambino è sempre stato tranquillo, lui in fondo, stava solo giocando.