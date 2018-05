Poliziotto picchia brutalmente la figlia a scuola, nessuno interviene

Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza poste all’interno di un ufficio di una scuola di Miami hanno fatto il giro del web facendo indignare tantissime persone. Il filmato che vi proponiamo di seguito, e che immortala un uomo, che di professione fa il poliziotto, mentre picchia selvaggiamente sua figlia, tirandole violentemente i capelli, colpendola ripetutamente a mani nude e frustandola anche con una cintura, non è adatto a un pubblico particolarmente sensibile.

Raymond Rosario, professione poliziotto a Miami, era stato convocato nella scuola di sua figlia dai dirigenti scolastici, che volevano che il genitore sapesse che la ragazzina aveva avuto un comportamento non troppo rispettoso nei confronti di una sua docente.

A quel punto, l’uomo, invece di ragionare con la figlia e farle capire dove aveva sbagliato, la prende a botte davanti ai presenti, che non fanno nulla per interrompere l’aggressione all’adolescente da parte del padre. Non si può dire certo che questo padre abbia dato il buon esempio!

Dopo la diffusione di queste immagini l’uomo è stato sospeso dall’incarico e accusato di abuso minorile.