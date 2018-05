Figlio compra casa e fa una sorpresa incredibile ai genitori

Un figlio devoto e amorevole ha deciso di fare una sorpresa ai suoi genitori. Sapendo che il padre e la madre soffrivano enormemente per il fatto di vivere lontano da lui e dalla sua nuova famiglia, ha organizzato una sorpresa davvero emozionante. In pratica, dopo aver scoperto che la casa dei vicini dei suoi genitori era in vendita, ha fatto di tutto per comprarla ma senza dire nulla. Poi…

Poi ha fatto in modo che i genitori andassero a visitare l’immobile, che loro pensavano fosse stato messo in vendita da pochi giorni (e in realtà lo aveva già comprato da tempo).

Una volta entrati, i due genitori sono stati rapiti dalla sorpresa, scoppiando a piangere appena hanno visto il tavolo della cucina tutto pieno di foto della loro famiglia.

Avete visto quanta commozione? Siete rimasti emozionati anche voi nel vedere il filmato?