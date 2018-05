Bimbo di 10 mesi cade dalle braccia della mamma e muore: i genitori scattavano selfie sulle scale mobili

Un momento di distrazione, poi la tragedia. Un bimbo di soli 10 mesi è precipitato nel vuoto ed è morto dopo essere caduto dalle braccia della mamma, che lo stava tenendo mentre, insieme al marito, stava salendo le scale mobili di un centro commerciale che si trova in India, nella città di Ganganagar, in Rajasthan. Di seguito il video ripreso da una telecamera interna alla struttura, che ha immortalato gli attimi in cui si è verificata la tragedia.

ATTENZIONE, LE IMMAGINI POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ.

Ed ecco il video caricato su Youtube in cui si vedono i genitori del bimbo che scattano selfie, dapprima all’uscita di un negozio, poi sulle scale mobili.

Poi a un certo punto il bimbo si contorce, cade dalle braccia della mamma e precipita nel vuoto, morendo sul colpo.

Dal video si nota che alcune persone presenti provano ad accorrere per salvare il piccolo, per il quale però non c’era più niente da fare, come stabilito anche dai medici dell’ospedale presso il quale è stato immediatamente portato. Hanno solo potuto constatare che il bimbo era morto.