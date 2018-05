Lui la lascia e lei gli chiede un bacio d’addio: lingua quasi amputata

Un amore che finisce lascia con l’amaro in bocca. Questa volta oltre all’amaro, in bocca è rimasto anche il sapore del sangue. In Cina un ragazzo di 23 anni ha dato appuntamento alla fidanzata di 26 con lo scopo di lasciarla. Le cose non andavano bene da un po’ e il giovane ha deciso di troncare la relazione. La giovane a questo punto ha implorato l’amato di concederle un bacio d’addio. E il ragazzo ha acconsentito, salvo poi pentirsene quasi immediatamente.

Dopo un primo bacio romantico e appassionato, ad un certo punto è scattata la vendetta: la ragazza ha serrato i denti e ha morso la lingua dell’ormai ex fidanzato, il quale non ha potuto fare altro che gemere e piangere per il dolore. Le cose sono andate avanti a lungo e attorno alla coppia di ex si è radunata una piccola folla.

Alcuni passanti hanno iniziato a dare consigli al giovane: “Stringile forte il naso… usa le mani per aprirle le mascelle… dalle un pugno nello stomaco…”

Ma il giovane, temendo che la ex serrasse le mascelle in un morso definitivo tranciandogli la punta della lingua, è semplicemente rimasto inerte.

Il giovane è stato salvato solo dall’intervento degli agenti di polizia, che hanno spruzzato dello spray urticante direttamente negli occhi della ragazza (colpendo di conseguenza anche lui).

Per fortuna, la lingua del giovane non ha riportato danni permanenti. La sua ex, sulla quale sono emersi dei trascorsi di disturbi mentali, è stata affidata alle cure della famiglia.