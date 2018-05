L’allagamento semina il panico sulla nave da crociera

Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti dai passeggeri che si trovavano sulla nave da crociera Carnival Dream e che pensavano solo di trascorrere una spensierata vacanza nel mar dei Caraibi. Invece si sono trovati in mezzo a un allagamento che in un primo momento a molti sembrava dovuto a una falla nello scafo della crociera. Invece poi l’intervento dei tecnici manutentori ha permesso di scongiurare il peggio.

L’allagamento che ha messo fuori uso diverse cabine della nave da Crociera Carnival Dream della Carnival Cruise è stato causato da un incidente che ha interessato alcune tubature interne allo scafo, e non da falle o brecce nella struttura esterna della nave.

Si trattava quindi di acqua dolce proveniente dalle tubature e non di acqua salata proveniente dal mare, ma in un primo momento la visione dell’acqua che stava riempiendo i corridoi ha messo in allarme i turisti che, prima di capire cosa stesse davvero accadendo, hanno anche temuto il peggio.

Il guasto tecnico alle tubature ha provocato l’allagamento di ben 50 cabine della nave da crociera Carnival Dream, prima di essere risolto dal personale preposto.