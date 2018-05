Noura Hussein, sposa bambina condannata a morte per l’omicidio del marito stupratore: una petizione per salvarla

Noura Hussein aveva 13 anni quando la famiglia l’ha costretta a sposare un uomo più grande di lei, una sposa bambina come tante, in Sudan, che però si è ribellata al marito e un giorno l’ha ucciso mentre la stava violentando. La ragazzina, che ora ha 19 anni, è stata condannata a morte ma tutto il mondo si è mobilitato con una raccolta di firme per fare ricorso contro la sentenza che decreta la sua pena di morte, e si spera di poter salvare la vita a quella che è a tutti gli effetti una vittima.

Purtroppo in Sudan non c’è una legge che tutela le donne, ancorché bambine. In Sudan è legale contrarre un matrimonio con una bambina di 10 anni e non si incorre in nessun reato a violentare queste creature. I mariti hanno carta bianca, le spose bambine e le donne devono solo obbedire.

A questa drammatica e dolorosa realtà Noura ha detto no, e lo ha fatto dopo essere stata stuprata dal marito con la complicità del fratello e di due cugini. Ha ucciso il suo aguzzino con una coltellata per difendersi da un altro tentativo di violenza sessuale, e per la legge sudanese deve pagare con la sua stessa vita.

La sua storia ha avuto enorme eco nel mondo, ed è partita una massiccia campagna per salvarla. Su Twitter sono stati lanciati gli hashtag #JusticeforNoura e #SaveNoura, la petizione pubblicata su change.org per chiedere il rilascio della giovane ha raggiunto migliaia di consensi. Anche diverse associazioni internazionali (tra cui Amnesty) si sono schierate in difesa di Noura, facendo conoscere la sua storia a quante più persone possibile. “Lo stupro da parte del coniuge è una violenza ricorrente in questo Paese ma non se parla mai” e soprattutto non è perseguito in Sudan, spiega Ahmed Elzobier, ricercatore di Amnesty International.

Today is the last day to appeal to #Sudan's government to drop the death penalty against Noura Hussein for acting in self-defense against her rapist husband - whom she was forced to marry at just 16. Act now: https://t.co/9ZqEJKxZ0p and then please RT #JusticeForNoura pic.twitter.com/29HNgMf0X2 — Amnesty UK (@AmnestyUK) May 24, 2018

In Francia cento donne del mondo dello spettacolo e della cultura hanno pubblicato su Le Monde un appello con cui chiedono clemenza per Noura. Tra queste, le attrici Nathalie Baye, Isabelle Huppert e Charlotte Rampling, la filosofa Elisabeth Badinter, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, la soprano Nathalie Dessay e la scrittrice Leila Slimane.

L’associazione Italians for Darfur ha già raccolto un milione di firme che verranno consegnate alle ambasciate del Sudan dei rispettivi Paesi. Antonella Napoli, presidente dell’associazione ha riassunto: ”E’ il risultato della mobilitazione internazionale. E’ particolarmente importante” in vista del ricorso. “Gli avvocati, Adil Mohamed Al-Imam e Mohaned Mustafa Alnour, hanno già presentato ricorso contro la sentenza”, continua Antonella Napoli, ma se il ricorso non venisse accolto, Noura finirà sul patibolo per essere impiccata. Al momento è detenuta nella prigione femminile di Omdurman.