Mamma muore cadendo dalla giostra al luna park insieme alla figlia

Una tragedia accaduta in un momento di festa: mamma e figlia sono state le sfortunate vittime di un cedimento strutturale di una giostra su cui erano salite per fare un giro in occasione della locale fiera di maggio che si tiene ogni anno in quel di Penjamo, città dello stato di Guanajuato in Messico. Le due donne sono cadute insieme mentre si trovavano a testa in giù sulla giostra sospesa a diversi metri di altezza. La mamma, 50 anni, è morta sul colpo.

La cinquantenne Irma Sanchez Albarran e sua figlia Nayeli Morales Sanchez, 26 anni, sono rimaste vittime del terribile incidente accaduto a Penjamo.

In un video che è stato girato da un presente e poi postato sui social si vede il momento della tragedia, quando le due donne precipitano dalla giostra che ha subito, verosimilmente un cedimento strutturale.

In seguito all’incidente mortale le autorità hanno aperto un’indagine per verificare la dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità.