India: tenta di fare un selfie con l’orso ma l’animale lo sbrana

Tragico incidente in India per un uomo che ha tentato un pericolosissimo selfie con un orso: il risultato è che il suo coraggio non è stato premiato, lo sventurato è stato sbranato dall’animale ed è morto sul colpo. La scena della feroce aggressione è stata ripresa da lontano: nel mentre sembra che un cane randagio abbia tentato di salvare l’uomo, ma senza successo.

La drammatica vicenda è accaduta nel distretto di Nabarangpur di Odisha: Prabhu Bhatara era di ritorno da una festa di nozze a bordo di un suv con alcuni amici, a un certo punto si è fermato per fare pipì al lato della strada. Quando ha avvistato l’orso ha subito pensato di farsi un selfie, le persone che erano con lui l’hanno intimato di non avvicinarsi troppo all’animale e di lasciare perdere che si trattava di una cattiva idea.

Ma niente, Prabhu Bhatara ha preso coraggio e mentre si stava mettendo in posa di fianco all’orso, questi l’ha brutalmente aggredito. Non l’ha più mollato finché non l’ha lasciato privo di vita riverso a terra. A niente sono serviti i vari tentativi di distrarre l’animale dalla sua preda. Il video dell’aggressione è stato pubblicato dall’Independent britannico.