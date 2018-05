Uomo aggredisce un mendicante, un passante lo stende con un calcio

Le immagini che vedrete nel video proposto più in basso non sono adatte a un pubblico sensibile perché mostrano una vera e propria aggressione ai danni di un mendicante indifeso, preso a calci e a schiaffi da un uomo che evidentemente non sopportava la sua presenza per strada. A un certo punto, però, nel filmato viene immortalato anche un passante che, accorgendosi della violenza gratuita con cui l’uomo sta schiaffeggiando il mendicante, interviene con un calcio volante e mette KO l’aggressore.

Ed ecco le immagini riprese in un video che ha fatto il giro del web grazie alle condivisioni sui social.

Il video mostra le vessazioni di un uomo su un mendicante indifeso, ma a un certo punto interviene un passante che aveva visto la scena.

Lo sconosciuto colpisce con un calcio volante l’aggressore, che a quel punto crolla a terra, definitivamente messo ko dal colpo subìto.

Il video è stato girato in una località non precisata, in Cina.