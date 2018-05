Polonia: camion con 12 tonnellate di cioccolato si ribalta in autostrada

In Polonia, nei pressi di Slupca, una cisterna contenente 12 tonnellate di cioccolato si è ribaltata in autostrada A2. Il fiume profumato ha invaso le carreggiate, bloccando completamente il traffico: fortunatamente non si sono registrati né vittime, né feriti. E’ il sogno di tutti i golosi potersi immergere in un mare di cioccolato, ma per le persone alla guida che si sono ritrovate lì in mezzo, è stato più che altro un incubo.

Solidificandosi sull’asfalto il cioccolato può anche diventare pericoloso: ‘E’ persino peggio della neve’, hanno dichiarato le autorità alla stampa. A ritrovarsi con le scarpe intrappolate nelle insolite sabbie mobili polacche è stato un giornalista, che è inciampato nell’enorme distesa di cioccolato.

Per poter ripulire l’intero tratto autostradale ci sono volute diverse ore: sono state utilizzate autopompe e ruspe. Una volta risistemato il manto stradale, la circolazione è potuta tornare alla normalità.