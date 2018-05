Sceglie l’hotel colpita dalla foto della piscina, ma scopre che la realtÃ  Ã¨ diversa

Una giovane turista residente a Manchester stava scegliendo sul web le caratteristiche principali offerte da una serie di alberghi che si trovano nelle vicinanze del luogo in cui aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza. Così ha deciso di farsi aiutare dal web, ha visitato numerosi siti e infine ha prenotato una stanza in un albergo in Vietnam, dopo essere stata convinta dalla foto di una piscina a sfioro caricata su Booking.com. Quando la donna è arrivata a destinazione, però, ha scoperto che la verità era ben diversa.

La piscina della stanza d’albergo prenotato da Jenny Kershaw in Vietnam sembrava enorme sulla foto pubblicata sul famoso sito di prenotazione online, ma in realtà era solo frutto di un’abile inquadratura in prospettiva.

Il trucco c’è e si vede, ha fatto notare la turista che ha messo a paragone su Twitter la foto trovata online e la foto scattata da lei stessa nella sua stanza:

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018

Il tweet della turista di Manchester ha poi fatto il giro del mondo ottenendo commenti divertiti ma anche indignati.

Ed ecco ancora le due foto della piscina messe a confronto.

QUANDO LA REALTA’ DELUDE LE ASPETTATIVE…