La mamma di Jada Pinkett Smith sfoggia un corpo in bikini da urlo (a 64 anni)

Su Instagram la mamma di Jada Pinkett Smith ha mandato in tilt i suoi follower mostrandosi in foto in bikini e mostrando un fisico invidiabile e davvero mozzafiato, che molti hanno definito anche più bello di quello della figlia. E va ricordato che Adrienne Banfield-Jones ha ben 64 anni, mentre la figlia, moglie di Will Smith, ne ha 47.

Il tutto è diventato oggetto di commenti memorabili sui social, immortalati accanto alla foto caricata su Instagram che ritrae il bel corpo della signora Adrienne Banfield-Jones (che, ricordiamo, si prende cura di sé passando tanto, tanto tempo in palestra).

64 and what? That part!! A post shared by Adrienne Norris (@only1mrsn) on May 13, 2018 at 10:36am PDT

Alcuni dispensano complimenti “Sei bellissima – l’età è solo un numero!”, altri commentatori esaltano la pratica di prendersi cura del proprio corpo anche in età avanzata: “Ottimo esempio di invecchiamento sano e in salute!”.