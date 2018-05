Vince due volte alla lotteria in soli sei giorni: intasca un milione e mezzo di euro

Si dice che le possibilità di vincere alla lotteria siano pari a quelle di essere colpiti da un fulmine, eppure c’è un uomo in Australia che in soli sei giorni è riuscito a portarsi a casa due vittorie per un totale di 1,5 milioni di euro. Della sua identità si sa poco, è un 40enne che viene da Bondi, alla periferia di Sidney e ha già ben chiaro come sfrutterà il suo lauto bottino: ‘Comprerò un’auto nuova e andrò in vacanza alle Hawaii’.

La Dea bendata ha baciato il 40enne australiano la prima volta all’inizio del mese, il 6 maggio: il biglietto vincente gli ha regalato 1.020.487 dollari australiani, pari a circa 644mila euro. Ma non appena ha iniziato a festeggiare la sua grande vincita, è stato nuovamente colpito dalla fortuna: il 12 maggio, con un altro biglietto si è portato a casa 1.457.834 dollari, ovvero quasi 920mila euro. Due vittorie sorprendenti e del tutto inaspettate, che senza dubbio cambieranno la vita all’anonimo fortunato d’oltreoceano.

‘Ho pensato soltanto che fosse troppo bello per essere vero. La probabilità di vincere due volte è senza dubbio inesistente. Mi piacerebbe dare ad altri dei consigli su come vincere alla lotteria, ma non ne ho’, ha dichiarato al New Lotteries. Il fortunato vincitore ha invece le idee chiare su come impiegherà la cospiqua vincita: oltre alla vacanza alle Hawaii e all’acquisto di un’auto, pare abbia intenzione di investire nel settore immobiliare a Sydney.