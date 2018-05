Il nonno cinese che dimostra vent’anni è famoso in tutta la Cina

Hu Hai, un uomo di 68 anni di Shanghai, in Cina, è stato elogiato per il suo aspetto e spirito incredibilmente giovane sin da quando ha vinto il titolo di “Nonno più moderno” di Shanghai, due anni fa.

Hu Hai è nato nel 1950 e guardandolo proprio non si direbbe. Suo padre morì quando era solo un bambino, così lui e i suoi sei tra fratelli e sorelle sono cresciuti soli con la madre. Da bambino ha praticato diversi sport sebbene non abbia mai intrapreso una carriera atletica professionale. Ma attribuisce il suo aspetto e il suo spirito giovanile alla sua passione per l’esercizio fisico.

E’ diventato famoso in tutta la Cina per il modo in cui è riuscito a rimanere giovanile e a mantenersi in forma nonostante l’età ed è diventato una star dopo aver partecipato a un talent show locale per anziani a Shanghai, scioccando sia il pubblico che la giuria con il suo aspetto e l’atteggiamento da ragazzo, che si contrapponeva notevolmente alla sua età.

Da quando ha vinto il titolo di “Nonno più moderno” ha fatto numerose apparizioni in televisione, nelle riviste di moda e persino nelle passerelle. Alla domanda su quale fosse il segreto del suo aspetto anti-età, il 68enne ha affermato che si tratta in realtà di una combinazione di fattori. Per mantenersi in forma pratica yoga, meditazione e rimane con la testa in giù per 30 minuti al giorno. Secondo Hu Hai si tratta del rimedio perfetto per eliminare le rughe ed evitare la caduta dei capelli. In termini di dieta, Hu Hai preferisce pasti piccoli ma sostanziosi e assume anche molti integratori alimentari, tra cui vitamine e pillole di collagene.

Ma ciò che veramente fa apparire Hu Hai molto più giovane della sua età è il suo atteggiamento. Sostiene che continua a sentirsi ventenne e probabilmente si sentirà così fino a che morirà. Per lui l’età è solo un numero, e finché si sente giovane, quel numero non lo riguarda affatto.

“Tutti saranno vecchi un giorno, non c’è modo di evitarlo” – ha affermato Hu Hai – “ma se ti senti vecchio e stai solo aspettando di morire, se non vuoi più imparare o sperimentare cose nuove, sei davvero vecchio, indipendentemente dalla tua età. “

Hu Hai crede che ogni persona abbia tre età: l’età mentale, l’età fisiologica e l’età fisica. “Penso che la mia età mentale avrà sempre 20 anni“, dice Hu Hai. “Indipendentemente da ciò che dicono gli altri, ho 20 anni. Posso fare quello che le persone di 20 anni possono fare. “