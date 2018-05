Bambino di 5 anni chiama l’ambulanza e salva la vita al padre in coma

Dalla Normandia, Glos-la-Ferriere, arriva la notizia di un piccolo eroe: a soli 5 anni, quando si è accorto che il papà era sdraiato a terra privo di sensi, ha chiamato l’ambulanza in cerca di aiuto: ‘Pronto! Mi sa che papà è morto’, ha detto al telefono ai soccorritori poco prima delle 23 di domenica sera. Il bambino è riuscito a guidare l’ambulanza sino alla sua abitazione, pur non conoscendo il suo indirizzo.

I media francesi hanno spiegato che ‘il piccolo che era solo in casa con il padre, 44 anni, separato, ha avuto la prontezza di telefonare al 17′, l’equivalente del nostro 118. Gli operatori hanno cercato di carpire dal bambino quante più informazioni possibili, per poter raggiungere la sua abitazione. Il piccolo non sapendo il proprio indirizzo ha riferito il nome del paese e ha poi aggiunto: ‘Siamo alla terza casa’. I soccorritori hanno quindi dato istruzione al bambino di uscire di casa e fare cenno con le braccia alzate, non appena avesse sentito la sirena dell’ambulanza arrivare. L’uomo è stato trovato in coma diabetico ed è stato subito trasportato in ospedale. Il piccolo invece è stato temporaneamente affidato alla madre.