Cane assiste il funerale del suo padrone e trova pace

Il dolore è un’emozione umana, ma anche per un cane e per gli animali in generale la sofferenza è sentimento che spesso accomuna. Ne è stata riprova commovente la storia di Sadie, una cagnolina di 13 anni, incrocio tra un border collie, dalmata e pastore tedesco, che dopo la morte del suo padrone non mangiava più ed era dimagrita di cinque chili. Non riusciva più a stare da sola e c’era solo un unica cosa che poteva aiutarla ad uscire dalla “depressione”. Rivedere per l’ultima volta il suo padrone e amico Andy, morto in casa per un attacco cardiaco proprio alla presenza di Sadie.

Questa triste storia arriva dal Canada, British Columbia. E la straziante immagine è stata pubblicata su Facebook dalla Element Cremation, Pre Planning and Burial, di Langley. Dopo il tragico avvenimento Sadie, che era stata accolta da Andy da quando aveva solo 8 settimane di vita, si era totalmente lasciata andare. Come se una parte di lei non esistesse più. La moglie di Andy ha così voluto che anche Sadie partecipasse al funerale per provare a vedere se la vista del suo padrone scaturisse una reazione positiva.

Sadie ha quindi presenziato al funerale del suo proprietario. E’ entrata per ultima accompagnata dalla moglie di Andy. Ha appoggiato delicatamente le zampe sulla bara e ha guardato il suo amato padrone. Per l’ultima volta. In pochi sono riusciti a trattenere le lacrime alla vista di quella scena così toccante.

“Che Sadie partecipasse alla cerimonia era previsto sin dalla scomparsa di Andy“, ha detto Jeremy May, presidente della società di onoranze funebri che si è occupata del funerale.

Sadie è poi ritornata a casa e ha ripreso a mangiare e a non piangere più quando si trovava da sola. “Il lutto non è un’emozione umana, l’amore non è un’emozione umana. Sono emozioni che condividiamo con gli animali“, ha affermato Barbara J. King, docente di antropologia e autrice del libro ‘Come gli animali affrontano il lutto’. Sadie aveva salutato l’amico di sempre. Per l’ultima volta.