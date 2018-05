Le cola il naso per 5 anni: era liquido cerebrale

Un naso che cola in continuazione, per allergia o raffreddore, è un fastidio che toglie la serenità e impedisce di dormire serenamente. Immaginate che il vostro naso coli per anni e anni. E’ il dramma vissuto dalla signora Kendra Jackson del Nebraska, il cui naso non ha fatto altro che colare a partire dal 2013.

“Ho sentito diversi medici e tutti mi hanno detto che si trattava di una brutta allergia. Per questo non facevo altro che soffiarmi il naso. Non potevo uscire di casa senza una scorta di fazzoletti”, confessa Kendra. Ma la realtà era un’altra: nel 2013 la donna era rimasta coinvolta in un incidente automobilistico nel quale aveva sbattuto la testa. Quel fiume di liquido che perdeva dal naso, quasi un quarto di litro al giorno, non era dovuto ad un’allergia: si trattava di una perdita di liquido cerebrospinale dovuta al trauma dell’incidente.

I chirurghi del Nebraska Medicine hanno operato la donna e risolto finalmente i suoi problemi: “Non devo più portarmi appresso tutti quei fazzoletti, e finalmente posso dormire serenamente” ha dichiarato Kendra.