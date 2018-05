Fumo nella cabina dell’aereo, passeggeri nel panico scivolano sulle ali

I passeggeri di un volo Delta Air Lines hanno vissuto momenti di terrore e di panico quando, in concomitanza con l’atterraggio, la cabina dell’aereo si è riempita di fumo, facendo scattare l’allarme e le relative procedure di evacuazione del velivolo. Secondo quanto dichiarato dalla rappresentante della compagnia, Lisa Hellerstedt, il fumo sarebbe stato causato da fluido idraulico andato a finire accidentalmente su un propulsore caldo: ”Gli investigatori non hanno trovato alcuna traccia di incendio sull’aereo”, assicura. Ma per i passeggeri sono stati attimi di puro terrore.

I passeggeri, 146 persone in tutto, appena l’ MD-90 della Delta Air Lines è atterrato sono stati costretti ad abbandonare l’aereo passando per gli scivoli e le ali del velivolo mentre la cabina diventava una camera a gas.

Alla fine non c’è stato nessun ferito grave, solo alcune persone intossicate dal fumo sprigionatisi nella cabina dell’aereo.

Per far luce sull’accaduto è stato interpellato il National Transportation Safety Board che ha aperto una indagine sull’episodio.