Bambina nasce con mezzo viso coperto da una macchia: ecco la bellissima Natalie

Ha gli occhi azzurri, lo sguardo vispo, il visetto paffuto e un sorriso che fa innamorare. Ah… e ha anche una voglia nera che le copre mezza faccia come se fosse una maschera, e per questo qualche giornalista frettoloso l’ha ribattezzata “bambina Batman”. Questa è la storia della piccola Natalie Jackson, venuta al mondo lo scorso gennaio in South Dakota, e dei suoi genitori, i 35enni Andrew e Lacey.

Natalie è nata lo scorso 9 gennaio con un parto cesareo e il primo impatto dei suoi genitori nel vederla, come è comprensibile, è stato di “puro panico”, come essi stessi hanno dichiarato. Più che altro si è trattato di una sensazione di senso di colpa: “Lei era bellissima, ma quella macchia sembrava un livido – ha dichiarato la madre – e io avevo paura che dipendesse da qualcosa che avevo fatto durante la gravidanza. Però i medici mi hanno rassicurata dicendo che si trattava solo di una voglia e che la bimba era in perfetta salute”.

Superato velocemente lo spavento iniziale, Andrew e Lacey hanno accolto e amato Natalie immensamente, accogliendola nella loro famiglia in cui ci sono già altri due bimbi. Ma le preoccupazioni per la piccola rimangono: i medici spiegano che col passare del tempo la macchia sul viso potrebbe allargarsi, così come potrebbe aumentare per Natalie il rischio di sviluppare qualche forma tumorale. I genitori hanno anche chiesto il parere di un oculista, temendo che la macchia possa danneggiare l’occhio della figlia. Un’altra preoccupazione riguarda la vita sociale della piccola: come sarà accolta dai compagni di scuola? I bambini sanno essere davvero crudeli e a volte un compagnetto viene escluso o bullizzato solo perché ha delle scarpe particolari e non alla moda. Come reagiranno i bambini alla vista del viso di Natalie? “Mentre coccolo la mia meravigliosa bambina, amandola alla follia, temo che la gente si limiterà vedere la macchia che ha sul viso senza andare oltre e senza accorgersi della meravigliosa persona che so diventerà”, dichiara la madre.

Ma questo è un problema secondario, perché mamma e papà sanno che quella macchia è anche un’opportunità: permetterà a Natalie di diventare una persona più forte e consapevole, come Cassandra Naud, la giovane e bella ballerina orgogliosa della macchia sul viso che la rende unica. Il messaggio di Cassandra al mondo è una dichiarazione di forza e orgoglio: “Non abbiate paura di non sembrare normali. Non lasciatevi frenare dalle opinioni negative. Siate orgogliosi della vostra unicità”. Siamo sicuri che un giorno Natalie raccoglierà questo invito.

Cassandra Naud