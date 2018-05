Una sequenza di foto commoventi mostrano l’incredibile trasformazione di un Husky abbandonato

Una storia commovente, delle immagini da pelle d’oca. Un uomo indonesiano, originario di Bali, aveva trovato un cane abbandonato e malnutrito circa 10 mesi fa. Dopo averlo curato in maniera amorevole ha condiviso con orgoglio le foto della sua visibile rinascita.

Rico Soegiarto, questo il nome del ragazzo, trovò il giovane husky siberiano in uno stato di terribile malnutrizione. Per colpa della sua corporatura scheletrica riusciva malapena a reggersi in piedi. Il cane soffriva inoltre di perdita di pelo e aveva evidenti macchie su tutto il suo corpo.