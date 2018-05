Léa Lhullier scomparsa in Francia a 15 anni: dopo Angelique torna l’incubo dell’orco stupratore

Sono ore di angoscia per la famiglia e gli amici di Léa, scomparsa a 15 anni in Francia, lo scorso venerdì 25 aprile. Della ragazzina non si hanno più notizie, la polizia ha dunque diffuso una richiesta con lo scopo di riuscire a rintracciare la giovane o quanto meno di avere un indizio da percorrere per poterla finalmente ritrovare. L’incubo di queste ore è che anche a Léa possa essere accaduto qualcosa di molto brutto, che possa avere incontrato un orco stupratore, come quello che ha violentato e ucciso Angélique Six, la 13enne scomparsa e poi ritrovata morta a Lille.

In quel caso la vittima era caduta nelle mani dell’orco David Ramault che l’ha portata a casa sua a Lille per poterla violentare e poi l’ha uccisa senza alcuna pietà.

Léa invece è scomparsa da Grenoble.

L’adolescente indossava pantaloni neri e aveva ai piedi delle scarpe da ginnastica bianche e azzurre. E’ alta 1 metro e 55 centimetri, ha un fisico asciutto, porta i capelli lunghi di colore castano e ha occhi azzurri.

Chiunque possa aiutare nel suo ritrovamento non deve fare altro che contattare le forze dell’ordine.