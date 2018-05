Le ‘Installazioni Luminose’ di Luca Trazzi per Intesa Sanpaolo

In occasione della design week e della 57esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, ha partecipato al fuorisalone con un evento nella filiale di piazza Cordusio a Milano in collaborazione con il designer Luca Trazzi. L’architetto ha presentato le proprie ‘Installazioni luminose’ dal nome Dandelion, raccontando il percorso che da tre anni lo lega al gruppo bancario italiano attraverso le sue opere.

Insieme all’architetto Luca Trazzi ha illustrato il progetto Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa, che oltre che nella filiale ‘flagship’ di piazza Cordusio, è presente in 12 città con oltre 240 agenti immobiliari e 43 agenzie, di cui una innovativa agenzia online.

La scorsa settimana siete passati anche voi alle Gallerie d’Italia a esprimere il vostro desiderio? Durante la #milanodesignweek, infatti, abbiamo ospitato “Dandelion”, i soffioni colorati creati da Luca Trazzi per ispirare pensieri d’amore e speranze per il futuro. #sharingarts pic.twitter.com/OJaXqCM1xo — Gallerie d'Italia (@gallerieditalia) April 24, 2018

“Durante la design week il nostro mondo, quello del real estate, incontra il mondo dell’architettura e del disegno per cercare nuove idee da realizzare insieme e alimentare nuovi sogni legati alla casa, all’arredo, ai nostri spazi. E se Milano apre le porte al design, anche noi aderiamo con grande partecipazione”, ha commentato la Carbonelli sostenendo la partecipazione alla manifestazione che valorizza il Made in Italy anche avvalendosi della collaborazione di operatori internazionali del design, per integrare servizi ad alto valore aggiunto con l’attività più tradizionale dell’attività immobiliare.

In collaborazione con AdnKronos