Nigeria: gemelli siamesi nati con parto gemellare, hanno il fegato in comune

Due gemellini siamesi sono nati al Delta State Teaching Hospital di Oghara, in Nigeria. I bimbi sono venuti al mondo alle 10:00 (ora locale) di mercoledì 2 maggio tramite parto cesareo. Dalle radiografie effettuate emerge che i bambini hanno due reni, due cuori, ma un solo fegato. Al momento si sa ancora poco sullo stato di salute dei bimbi, ma il fatto che solo il fegato sia in comune lascia sperare che in futuro i piccoli possano essere separati: il fegato è infatti un organo trapiantabile e ha straordinarie doti rigenerative.

