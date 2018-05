Il ragazzo la tradisce perché fuori forma, lei lo lascia e dimagrisce quasi 30 kg

Dopo aver scoperto il tradimento del ragazzo, la diciannovenne Shanai Martin ha deciso di cambiare vita e di rimettersi in forma. Così ha riguardato la sua dieta quotidiana mangiando meno cibo, ha cominciato a muoversi dicendo addio alla sedentarietà semplicemente andando a piedi a lavoro e in un periodo di nove mesi ha perso circa 30 kg ritrovando una nuova fiducia in se stessa.

Molti utenti di Twitter hanno commentato dicendole che era bella anche prima della trasformazione, ma altri hanno chiesto il suo “segreto” e la routine di allenamento che le ha permesso di raggiungere questi risultati eccezionali.

La motivazione a dimagrire è arrivata dopo la delusione di aver scoperto il tradimento del ragazzo con cui stava insieme da tre anni, che la considerava troppo grassa e aveva perso interesse per lei.

Dopo essersi ripresa dallo shock, Shanai Martin ha deciso di reagire facendo movimento e cambiando le sue abitudini alimentari.

Meno cibo e più fitness le hanno permesso di perdere diverse taglie in pochi mesi. Particolare che ha aumentato la sua autostima dopo la rottura col suo ex fidanzato che la tradiva, e dopo anche lo shock dovuto al suicidio del padre, in seguito al quale la ragazza ha sofferto di problemi mentali.

Di recente la studentessa gallese è quindi passata da una taglia 16 a una taglia 10 in soli nove mesi, e ora dice di sentirsi più sicura di sé oltre che più sana.

La ragazza ha anche pubblicato la sua incredibile trasformazione su Twitter, ringraziando l’ex fidanzato che in qualche modo ha contribuito a motivarla in questo cambiamento. Per lui non ha usato parole di odio, nonostante il trauma subito, perché “ci vuole troppo sforzo per odiare qualcuno, e questo non fa parte di me”.

Dopo tutto ora Shanai sta con qualcuno ”dieci volte migliore di lui, che mi tratta molto meglio e sono molto più felice e sicura in me stessa”, racconta la giovanissima che è diventata una specie di idolo motivazionale per tante ragazzine, alle quali dispensa consigli: ”Quando ero grassa non avevo alcuna fiducia in me stessa, ora è ancora difficile sentirsi sicura di me, ma mi sento decisamente molto meglio di prima e molto più sana. A qualsiasi altra ragazza direi che quando il tuo fidanzato ti spezza il cuore può sembrare che sia la fine del mondo, ma tieni la testa alta e ricorda che il dolore è temporaneo, e anche se è difficile da credere, tra sei mesi ti guarderai indietro e riderai di quanto fossi affranta. Fidati di me!”