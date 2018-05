Chiamano l’elettricista per il forno guasto e scoprono che dentro c’è un serpente velenoso

E’ successo in Australia Meridionale, dove una famiglia ha deciso di chiamare l’elettricista per capire il perché del malfunzionamento del forno in cucina. Per sistemare l’elettrodomestico guasto è stato chiamato un esperto, che però si è ritrovato faccia a faccia con un serpente velenoso che si era infilato in mezzo ai cavi del forno. Così il tecnico ha dovuto chiamare un esperto di rettili per recuperare il serpente.

La famiglia di Lonsdale (Australia) non avrebbe mai pensato che nel forno della cucina potesse esserci un grosso serpente bruno orientale (Pseudonaja textilis), ma è proprio questo rettile che è stato ritrovato avvolto in mezzo ai cavi elettrici dell’elettrodomestico.

A recuperare il serpente velenoso in tutta sicurezza è stato poi un esperto della cattura di rettili.

Ed ecco il filmato del recupero dell’animale