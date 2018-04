Bimba tiene l’elastico al braccio così a lungo da incorporarlo sotto la pelle

Sui tabloid britannici sta circolando la notizia di una bambina di quattro anni che vive nella contea di Linquan, in Cina, che è stata sottoposta a un intervento per asportare dal suo braccio un elastico che la bimba ha indossato talmente a lungo che è stato incorporato dai tessuti. La bambina, chiamata Le Le, aveva sviluppato un’infezione dato che l’elastico aveva, in pratica, lacerato la pelle entrando nella carne.

A quanto pare nessuno si era accorto che la piccola indossava l’elastico, così, in un primo momento, quella specie di anello intorno al braccio era sembrata ai medici una reazione allergica.

La bimba, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, è stata portata dai familiari presso il Children’s Hospital della Zhejiang University School of Medicine di Hangzhou.

I medici l’hanno operata con successo dopo aver fatto una semplice radiografia per individuare il corpo estraneo. Sono intervenuto chirurgicamente per rimuovere dal braccio l’elastico che era andato a finire sotto la pelle e che aveva provocato l’infezione alla piccola.