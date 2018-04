Sparatoria in una scuola di Ocala (Florida): c’è un ferito

Una nuova sparatoria in una scuola americana: questa volta il teatro degli eventi è il liceo Forest High School di Ocala, una cittadina in località Marion County (Florida), dove uno studente ha aperto il fuoco contro compagni e professori. Non si conosce ancora il movente, così come non si conoscono le generalità dell’unico studente rimasto ferito. Le autorità sono riuscite ad arrestare l’aggressore, ma hanno raccomandato ai cittadini di tenersi a distanza dall’area. Gli studenti sono stati sfollati e sono stati radunati nella vicina chiesa battista.

I fatti avvengono proprio in concomitanza con una marcia nazionale contro le armi da fuoco.

[IN AGGIORNAMENTO]