Scopre di essere sterile ma è padre di nove figli

C’è una vecchia battuta che recita madre certa padre incerto. E se poi scopri di essere padre incerto quando hai ben nove figli la questione non deve essere per niente piacevole. Ed è successo veramente. In Marocco. Ad un insegnate che dopo aver accertato la sua infertilità ha dovuto fare i conti con la nuda e cruda verità. La moglie lo tradiva da sempre

Il povero uomo dopo una visita di routine dall’urologo ha appurato che una varicella contratta da bambino aveva causato danni irreversibili ai suoi testicoli. Da qui il sospetto dell’adulterio che lo ha perseguitato per molto tempo. Ed è così che ha scoperto di essere stato tradito dalla moglie per lunghi anni. Uno choc per lui scoprire di essere il padre di ben nove figli che non sono suoi. Secondo il quotidiano Al Massae, lo sfortunato ha presentato una denuncia per adulterio e ha chiesto il divorzio. Come dargli torto…