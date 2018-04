Barbara Bush è morta a 92 anni: era la nonna d’America

E’ morta all’età di 92 anni Barbara Bush, ex first lady degli Stati Uniti e moglie per 73 anni del presidente George H.W. Bush. A darne notizia è stato un portavoce della famiglia, il giorno dopo l’annuncio che la donna avrebbe abbandonato le cure mediche per poter tornare nella sua casa di Houston, in Texas con i suoi cari. La nonna d’America era infatti malata da tempo: combatteva contro una broncopneumopatia cronica ostruttiva e un’insufficienza cardiaca.

Barbara Bush: moglie e madre dei presidenti USA

Barbara Bush è stata al fianco del marito e presidente George H.W. Bush. per 73 anni, insieme sono stati la coppia presidenziale americana sposata più a lungo nella storia degli Stati Uniti. Si conobbero quando lei aveva 17 anni e lui 18. Ma oltre a essere stata la moglie nel matrimonio più longevo d’America, Barbara Bush è stata la madre dell’ex presidente George W. Bush (2000-2008) e dell’ex governatore della Florida Jeb Bush (1999-2007). E’ l’unico caso della storia statunitense in cui una donna è riuscita a essere sia moglie che madre di un presidente americano. Barbara Bush, ha rivestito anche il ruolo di first lady dal 1989 al 1993.

Barbara Bush, la vole argentata

Barbara Bush amava definirsi la ‘nonna d’America’, tuttavia erano in molti a chiamarla ‘volpe argentata’, da un lato per la sua acutezza e dall’altro per la sua chioma divenuta presto bianca, dopo la morte della figlia Robin a soli 3 anni per una leucemia. Quando era first lady si preoccupò di promuovere l’alfabetizzazione, poi quando venne eletto il marito, si dedicò con impegno al sostegno delle sue politiche.

Barbara Bush sarà seppellita a College Station, in Texas, sede della biblioteca museo sulla presidenza di Bush padre, dove si trova anche la figlia Robin.