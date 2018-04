Giraffa muore tragicamente allo zoo incastrata con la testa tra due alberi

Era molto popolare nello zoo di Kunming, capitale della provincia sud-occidentale della Cina, la povera Hairong, un maschio di giraffa dell’età di 10 anni morta dopo essere rimasta intrappolata con il collo tra due rami di un albero presente nell’impianto faunistico. Hairong viveva in questo zoo da 5 anni ed erano tutti molto affezionati alla bellissima giraffa che veniva ammirata da molti ospiti. Quelli presenti sono rimasti sconvolti nell’assistere alla triste scena.

I rami spessi dell’albero hanno bloccato il collo di Hairong che non è più riuscito a districarsi. I custodi dello zoo cinese dicono che a volte usava quel punto dell’albero per grattarsi il collo, ma quel giorno la sfortunata giraffa si è tragicamente bloccata. Il personale dello zoo si è precipitato all’interno del recinto usando una scala per raggiungere la sua testa. Raggiunto il collo si sono subito accorti della gravità, in quanto era stretto tra i due rami. Hanno provato a segare uno dei rami ma non erano ancora in grado di rimuovere il collo dell’animale dalla fessura. Un’ospite dello zoo ha filmato l’angosciante momento che mostra Hairong crollare a terra dopo che il suo collo era stato finalmente stato liberato dagli alberi. La testa dell’animale oscilla e colpisce un guardiano dello zoo durante la caduta.

I dipendenti dello Zoo di Kunming hanno provato ad eseguire delle compressioni toraciche e hanno detto che l’animale ha cercato più volte di alzarsi in piedi. Ma non c’è stato nulla da fare. La lesione al collo era troppo grave e i veterinari hanno dichiarato Hairong morta.