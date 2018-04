23enne irlandese da un forte mal di denti scopre di avere la leucemia

Una giovane 23enne irlandese si è recata dal dentista per un forte mal di denti e ha fatto una scoperta stravolgente: dalla visita è emerso che era affetta da una grave forma di leucemia. La protagonista di questa vicenda è Lauren Neilly, impiegata in banca irlandese, che fino a quel momento aveva condotto una vita tranquilla da giovane ventenne.

Qualcosa era cambiato da qualche settimana, il mal di denti era molto intenso, poi un dito aveva un piccolo taglietto che sembrava non avere alcuna intenzione di cicatrizzarsi. Inoltre da tempo Lauren aveva dolori strani disseminati per il corpo e una stanchezza cronica. Quando è emerso che tutti i sintomi erano collegati ed erano purtroppo il risultato di una forma molto aggressiva di leucemia, la giovane 23enne è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico al midollo.

Lauren e la sua famiglia mai avrebbero potuto immaginare che certi sintomi così comuni avrebbero potuto in realtà nascondere una patologia tanto seria. Anche tutti i conoscenti della ragazza sono rimasti scioccati dalla diagnosi e per offrire il loro contributo in questa difficile situazione hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle costose spese mediche: ‘Sono previsti quattro cicli di chemioterapia e soltanto alla fine potremmo capire se hanno funzionato o meno’, ha raccontato la madre di Lauren al Sun.

La 23enne irlandese il prossimo anno avrebbe dovuto sposare il suo fidanzato Ben: ora tutti pregano perché lei possa guarire e realizzare il suo sogno.