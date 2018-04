Che succede in Siria: la spiegazione in breve

Attacco alla Siria nella notte da parte di Usa, Gb e Francia: cartina con i luoghi colpiti, scheda del missile Tomahawk e precedente di aprile 2017 in un’infografica realizzata da Ansa-Centimetri / Ansa

Il presidente francese Emmanuel Macron gioca a carte scoperte nell’intervista trasmessa in diretta tv di circa 2 ore in cui l’argomento principale non poteva che essere il raid missilistico in Siria: “La Russia è stata complice nell’uso delle armi chimiche in Siria. L’operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi ed è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c’è stata nessuna vittima. E mentre Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno nel cassetto un nuovo progetto di risoluzione sulla Siria che sarà presentato oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che comprende anche l’istituzione di un nuovo meccanismo investigativo per l’uso di armi chimiche, Washington pretende maggiore attenzione da parte degli alleati, chiedendo di assumere maggiori responsabilità verso il sostegno russo nei confronti del dittatore siriano Assad con delle sanzioni contro Mosca.

E sempre Macron durante il suo discorso rivela: “Dieci giorni fa, il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti d’America hanno la vocazione di disimpegnarsi dalla Siria, l’abbiamo convinto che fosse necessario rimanere lì. E’ arrivata però la replica da parte del portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders: “No, abbiamo detto chiaramente che vogliamo un ritorno a casa delle forze americane schierate in quel Paese.”

Il perché della guerra in Siria

La guerra civile in Siria è esplosa il 15 marzo 2011, sorgendo dai tumulti incendiati dalla Primavera Araba. I contestatori chiedevano le dimissioni del presidente Bashar al-Assad e la fine del sistema monopartitico basato sul potere del Partito Ba’th. L’intensificarsi delle proteste e la conseguente destabilizzazione politica hanno attirato soggetti esterni alla Siria, da sempre interessati alla posizione strategica del Paese. Le fazioni sono divise fra diversi schieramenti, i maggiori dei quali sono:

i ribelli, a loro volta divisi dietro diverse sigle e dalla cui parte sono schierati USA, Francia, Gran Bretagna e Turchia;

il regime di Al-Assad supportato da Russia, Cina e Iran;

l’Isis e vari gruppi integralisti che intendono instaurare la sharia

i curdi

Stimare l’esatto numero delle vittime di questo conflitto è estremamente difficile: secondo il Syrian Observatory for Human Rights a marzo 2018 i morti erano stimati fra 353mila e quasi 500mila. Di seguito un breve resoconto di cosa succede in Siria, per seguire giorno dopo giorno gli sviluppi del conflitto.